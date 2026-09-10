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10 сентября 2026
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Общество

Столовую в Петрозаводске тряхнуло после визита трудовой инспекции

Инспекторы нашли нарушения в точке общественного питания на Ключевой
запеченная рыба на тарелке с овощами
Фото сгенерировано Алиса AI

Инспекторы проверили работу заведения общественного питания и нашли нарушения прав сотрудников столовой – их условия труда оказались небезопасными. После выявления проблем была проведена соответствующая работа. В результате руководство устранило нарушения.

О восстановлении прав работников столовой рассказали в Северо-Западной Гострудинспекции. 

Инспекторы ведомства наведались в ООО «Питсервис» и столкнулись с нарушениями требований законодательства об охране труда. Как выяснилось, Так, работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. В связи с этим надзорное ведомство выдало руководителю предприятия предписание об устранении выявленных нарушений.

Работодатель все, что нужно, сделал и нарушения устранил. Права работников на безопасные условия труда были восстановлены, уточнили в инспекции.

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