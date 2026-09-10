Эксперт назвал лучший завтрак для школьника

Родителям школьников рекомендовали не забывать про питьевой режим во время завтрака

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Перед родителями школьников каждое утро стоит вопрос: чем накормить ребенка, чтобы он был сытым, а пища — полезной. Врач-невролог Али Исмаилов рассказал Lenta.ru, какие продукты стоит включать, а какие исключать из завтрака.

По словам эксперта, следует стремиться к простоте и умеренному количеству сладостей. В утренний рацион врач рекомендовал включать белок, сложные углеводы, небольшое количество жиров и обязательно жидкость.

Полноценным завтраком могут стать каша и яйцо, омлет с хлебом, творог с фруктами, натуральный йогурт, сыр, орехи.

Сладости, по словам Исмаилова, утром давать можно, но в меру, дозированно.

Врач указал на важность питьевого режима. Его соблюдение поможет избежать жалоб детей на головную боль, слабость или утомляемость.