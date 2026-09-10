Сегодня к вечеру на Карелию обрушатся сильные дожди

В четверг зальет южные районы республики

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 10 сентября, в Карелии будет облачно. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди, вечером по южным районам местами ожидаются сильные дожди. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +18, на юге местами воздух прогреется до +21.

В Петрозаводске облачная погода. Ожидается умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Термометры покажут +16, +18. Атмосферное давление будет падать.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале +13,

в Кеми +14,

в Сегеже +16,

в Медвежьегорске, Суоярви, Сортавале +17,

в Кондопоге +18,

в Олонце +19,

в Пудоже +20.