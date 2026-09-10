Сегодня к вечеру на Карелию обрушатся сильные дожди

Сегодня, 10 сентября, в Карелии будет облачно. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в большинстве районов республики пройдут небольшие, местами умеренные дожди, вечером по южным районам местами ожидаются сильные дожди. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +18, на юге местами воздух прогреется до +21.
В Петрозаводске облачная погода. Ожидается умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Термометры покажут +16, +18. Атмосферное давление будет падать.
По информации российского гидрометцентра, в Калевале +13,
в Кеми +14,
в Сегеже +16,
в Медвежьегорске, Суоярви, Сортавале +17,
в Кондопоге +18,
в Олонце +19,
в Пудоже +20.