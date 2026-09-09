Больше полувека женщина прожила с игрушкой в бронхах

Жительнице Канады удалили из бронхов игрушку из набора «Барби»

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В возрасте 7 лет жительница Канады вдохнула пластиковый стаканчик из набора «Барби» и прожила с игрушкой в бронхах 51 год. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Welt.

По информации источника, врачи более полувека не могли найти аксессуар, при том что и в детстве, и в юности канадка много раз страдала от пневмонии. Пациентке делали рентгеновские снимки и ничего не находили. Вместо реальной помощи назначали антибиотики.

В более зрелом возрасте женщине диагностировали прогрессирующее воспаление дыхательных путей на фоне курения.

Только компьютерная томография помогла найти ту самую игрушку, которая успела закупорить два бронха. Женщине провели операцию и удалили злополучный стаканчик, мешавший ей жить полвека.