В Карелии отменили особый противопожарный режим

Новых вспышек нет: из-за снижения пожарной опасности в лесах отменен особый режим

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Особый противопожарный режим отменили в Карелии. Решение приняли региональные власти.

В связи со снижением пожарной опасности в регионе с 8 сентября отменен особый противопожарный режим. Распоряжение подписали в карельском правительстве 7 сентября.

Особый противопожарный режим действовал в регионе с апреля.

В начале сентября в Минприроды республики сообщали, что в Карелии было зарегистрировано 68 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 213 га. Последние возгорания произошли 10 августа.