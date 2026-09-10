Отличным примером сохранения культурного наследия похвалилась Карелия

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 10 сентября в 2006 году

фото стопкадр

Петрозаводск встретил участников конференции «Забытое наследие: Как спасти памятники деревянного зодчества России». Она состоялась ровно 20 лет назад и была посвящена проблемам не только сохранения, но и использования таковых памятников. Главная задача, которую ставили перед собой организаторы – еще раз обратить внимание на хрупкое наследие, которое постепенно утрачивается.

Remote video URL

«Мне кажется, что подобная конференция, связанная со столь хрупким наследием, она и не могла пройти где-либо в другом месте. Только здесь – рядом с Кижами, с Панозеро, со многими памятниками, которые уже известны всему миру», - заявил инициатор конференции Сергей Басов, программный директор Международного благотворительного фонда имени Д.С.Лихачева. Кижи – объект федерального значения, кроме этого острова в Карелии существовало множество памятников культуры, зачастую бесхозных, за которыми никто не присматривал. К примеру, старинные часовни и церкви на Лычном острове в Кеми.

Прекрасные образцы архитектуры находились в местах, где люди уже не жили. Поэтому и необходимы были «культурные экспедиции», как их называли специалисты.

«Более комплексная проблема – это когда мы пытаемся охранять целые поселения. Здесь нам помогают не только государственные структуры, бюджетные деньги, но в этом играют большую роль местные жители, люди, которые, может быть, раньше там жили», - сказала Татьяна Вахрамеева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Напомним, именно так в те годы возрождалась деревня Кинерма (получившая потом статус «Самой красивой деревней России»). Начались и работы по возрождению села Большая Сельга. А также реставрировались конкретные памятники деревянного зодчества.

В планах участников конференции – экскурсия по исторической части Петрозаводска, круглые столы, а также поездка в Кинерму и встреча с ее жителями.

***

В Кондопоге снова был народный сход, впрочем, он прошел довольно мирно (в нашей рубрике мы покажем этот репортаж позже). Напомним: в ночь на 30 августа 2006 года в Кондопоге произошло ЧП – убийство и массовое побоище у ресторана «Чайка», после чего громко зазвучали призывы к беспорядкам, и эти беспорядки произошли.

В Кондопоге приступил к работе специально назначенный полномочный представитель Главы республики, которым стал Валерий Бессонов. Он стал координировать работу всех служб по выводу Кондопоги из кризиса. События, которые там произошли, вызвали широкий общественный резонанс, об этом городке узнали во всем мире. В Кондопогу съехались представители всех ведущих федеральных СМИ. Также к нам приезжала делегация из Чечни, встречи состоялись на правительственном уровне. Этой поездкой представители делегации остались довольны.

Председатель ЗС РК Николай Левин сообщил: «Они удовлетворены тем, что происходит в республике, какие меры принимаются, что мы наметили сделать в будущем, как выйти из этой ситуации. Депутаты парламента Чечни даже предложили подписать соглашение между парламентами – наметить план совместных действий, чтобы одновременно работать по поиску решений, которые могли бы внести изменения в российской законодательство. В подарок гости увезли несколько книг, связанных с историей Карелии, путеводители о Карелии. И конечно, «Карельский бальзам». Николай Левин сотоварищи лично провожал делегацию Чечни на вокзале.

А вот сами чеченцы, которым в силу обстоятельств пришлось уехать из Кондопоги, решили туда вернуться. И даже потребовать от властей компенсацию за сожженные во время беспорядков торговые точки и испорченное во время погромов имущество. Напомним: на некоторое время их разместили в одном из детских летних лагерей. Одним из первых оказать им финансовую помощь вызвался один из депутатов ЗС РК, бизнесмен Девлет Алиханов. В интервью на радио он заявил: «Выходцам с Кавказа не следует уезжать из Кондопоги, потому что конфликт возник на бытовой, а не национальной почве. Здесь район спокойный, здесь нет межнациональной розни. Но некоторые силы могут использовать этот момент для разжигания конфликта»

Remote video URL

***

В столицу Карелии прибыла делегация Общественной палаты РФ. В ходе встреч с Главой республики, депутатами карельского парламента и представителями неправительственных организаций решались социальные вопросы и рассматривался ход реализации Национальных приоритетных проектов.

Председатель комиссии по вопросам соцразвития ОП РФ Александра Очирова сама была депутатом Госдумы и уже тогда работала над решением социальных проблем. Гражданское общество, Нацпроекты, социальные стандарты – вот круг вопросов, который предстоял обсудить ей и ее коллегам из Карелии. Итогом обещала стать выработка документов, по которым предстояло жить не только нашей республике.

«Карелия обладает своей спецификой, которая нами учитывается, - заверила Александра Очирова. – Мы выбрали это, как модульный регион для разработки системы минимальных социальных стандартов, которые должны двигаться в направлении качества жизни». При формировании политики социальной безопасности и преодоления бедности в стране опыт Карелии будет учитываться – обещала Очирова.

Члены Общественной палаты к нам приезжали не впервые. Шла плановая совместная работа, нашлись партнеры по всем направлениям – во власти и в неправительственных организациях. Делегация после совещания в ЗС должна была отправиться в Кондопогу. Александра Васильевна утверждала, что ее приезд туда был запланирован давно, и никак не связан с тем конфликтом, который в начале сентября ославил республику на всю страну. Впрочем, эти события комментировали тогда даже в тех случаях, если вопрос о них не задавали: «Это вопрос персональной ответственности. Конечно, за это нужно отвечать – на уровне местной власти, на уровне тех людей, которые не вмешались вовремя. В моем понимании это никак не конфликт. Конфликты происходят совершенно по другим формам», - уточнила Очирова.

На встрече депутаты и представители НПО смогли не только задать вопросы гостям из Москвы, но и пожаловаться им на невнимание со стороны Госдумы, коль скоро функция контроля за этими вопросами была в ведении Общественной палаты.

Remote video URL

Таким было 10 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности