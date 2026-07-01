Эксперты поделились с Карелией опытом защиты деревянного наследия

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 2 июля в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводске ровно 20 лет назад состоялся 7-й конгресс Российского союза исторических городов и регионов (в предыдущем, 2005 года такой конгресс прошел в Казани). На этот раз участники форума обсуждали проблемы сохранения деревянного зодчества, среди специалистов были гости даже из Норвегии и Японии. В этих странах, как и в России существуют памятники деревянной архитектуры.

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Президент этого союза Виктор Шершунов был тогда по совместительству и губернатором Костромской области. На конгрессе он отметил: «Сами понимаете, в каменных зданиях одна аура, в деревянных – абсолютно другая. Для людей дерево – это мастерство, ремесленничество, творчество». В Карелии на тот момент на госучете находилось 832 памятника деревянной архитектуры. И с каждым годом их становилось все меньше, в том числе в Петрозаводске. То, что старинные дома создают уникальный облик города, все понимали. Но вот как их сохранить? В нулевые задумались над тем, чтобы перенимать опыт других городов.

«У нас в Томске около 600 домов, которые требуют реставрации, мы разделили историческую часть города на восемь зон, и идем поквартально. В прошлом году занимались Верхней Еланью. И сегодня это привлекательное место для туристов. К сожалению, проблема в том, что многое законодательно не отрегулировано»,

- рассказал замгубернатора Томской области Александр Дронников.

В Карелии надеялись на разум властей и инвестиции. Но не только. Ведь деревянные памятники Карелии – это и российское достояние. Международный благотворительный фонд имени Дмитрия Лихачева не первый раз оказал поддержку Петрозаводску. Директор фонда Сергей Басов сказал: «Я в какой-то момент понял, что могу жить в трех городах, которые начинаются с буквы «П» - Петербург, Париж и Петрозаводск. Думаю, что придут деньги, умное руководство и хорошие специалисты. Объединение этих усилий дает хороший задел для будущего этого города». В сентябре 2006 года при поддержке фонда им.Лихачева должно было состояться еще одно важное событие, посвященное спасению нашего деревянного зодчества – научно-практическая конференция «Забытое наследие».

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В Краеведческом (ныне – Национальный) музее открылась выставка, приуроченная ко Дню города. Она называлась «Карл Гаскойн на Олонецких горных заводах». Хотя краеведы между собой называли ее проще: «Британцы в Карелии».

Это сегодня в центре Петрозаводска ему стоит памятник, названа улица в его честь, и мы уже неплохо о нем знаем. А в начале нулевых, к сожалению, не все даже знали, что родом Чарльз Гаскойн из Шотландии. У себя на родине ему удалось изобрести пушки нового типа. Он стал основателем и директором металлургического завода. Екатерине Второй удалось заманить его в Россию. Это было сродни чуду – инженерам тогда было запрещено покидать пределы Англии, тем более – лучшим. А наша императрица желала иметь вокруг себя только самое лучшее. Вот с тех пор и началась новая эпоха в вооружении Российской империи и в нашем крае – благодаря заводу вырос и Петрозаводск.

«У нас в фондах никогда материалы о пребывании британцев в Карелии не комплектовались, поэтому нужно было проделать большую дополнительную работу по выявлению и копированию подобных материалов, и мы благодарим два ведущих архива – Центральный архив военно-морского флота в СПБ и Национальный архив РК», - сказала Людмила Капуста, заслуженный работник культуры РК.

Материалы из архивов были представлены на выставке копиями. Письмо адмиралу Грейку о доставке каменного угля из Кронштадта в Петрозаводск, доклад о доставке из Англии глины, кирпича, других материалов. Впервые в России в построке были применены чугунные воздуходувные машины, установлены самодувные печи. Наш Александровский завод под руководством Гаскойна стал одним из передовых металлургических предприятий в стране. Умер Гаскойн в Петербурге, но завещал похоронить себя в Петрозаводске (его могила сейчас утрачена). Эта выставка была началом осмысления этой темы, считали организаторы.

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Таким было 2 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности