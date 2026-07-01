Сервисы знакомств помогут найти спутника среди коллег на работе

Дейтинг-сервисы предлагают корпоративным клиентам специальные приложения

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Дейтинг-сервисы готовы предложить свои решения для корпоративных клиентов, сообщают «Известия».

По данным интернет-портала, компании могут создать специальные приложения для работодателей, которые позволят сотрудникам знакомиться с коллегами. При этом конечный продукт будет учитывать требования конкретной компании (настройки поиска, рекомендации, правила общения между пользователями) и вероятность реальной встречи.

Отмечается, что в настоящее время несколько крупных ИТ-компаний уже обсуждают возможность включить сервисы онлайн-знакомств в корпоративный соцпакет.

По информации издания, эксперты отмечают, что многие работодатели негативно относятся к романтическим отношениям между коллегами.