Необыкновенный учебник истории появился в Петрозаводске

Петрозаводск обрел свою официальную историю ровно двадцать лет назад. Именно тогда состоялась презентация учебника «История Петрозаводска». Все, что было издано до этого о нашем крае, представляло собой либо Хрестоматию, либо сувенирные издания.

Презентация учебника истории, которая проходила в мэрии, началась со сценок из жизни его обитателей. Сами авторы книги – историки Светлана Филимончик и Михаил Гольденберг – говорили о том, что история города – это прежде всего люди, которые в нем жили и живут. «Историю города писать непросто, но очень выгодно, - отметил Михаил Леонидович (кстати, вскоре он стал директором Национального музея на Круглой площади). – Потому что на первое место можно поставить культуру. Не как в новостях – о культуре, о спорте, и о погоде. Культуру, праздники, традиции можно поставить в начале параграфа, а экономику и политику (что горожанам, возможно, не очень интересно) упаковать куда-то поглубже».

На представление нового и действительно уникального учебного пособия (ведь не каждый российский город обладал своим учебником истории) собрались те, кому интересна история своей малой родины.

«Город тоже живой организм. Город – как человек. Он имеет имя, дату рождения. А наш город в своем названии и профессию еще имеет – Петро-заводск. Он имеет судьбу. Он очень тяжело рос. К сожалению, ни одна улица не носит имена тех людей, которые создавали наш город. Это большая проблема», - рассказал историк Гольденберг. Кстати, спустя два десятка лет мы уже видим совсем обратную картину – именами Ярцова, Гаскойна, других – стали называть улицы. Инженеру и родоначальнику Александровского завода Гаскойну открыли памятник на проспекте К.Маркса.

Новым учебником обещали пользоваться во всех петрозаводских школах. Историю родного города – пока факультативно – начали преподавать в 2004 году.

И тогда же впервые в истории карельских средств массовой информации в республике вышла в свет специальная газета для педагогов Карелии. Это не было самостоятельным печатным изданием, а приложением к еженедельнику «Карелия».

Газету так и назвали – «Учитель Карелии». Она выходила раз в месяц, каждый выпуск был посвящен важной для школьных работников теме. И первый номер рассказывал о проблемах сельских школ. Новое издание приветствовал ректор КГПУ Валерий Брязгин: «Открывается своеобразная трибуна, чтобы учителя и вообще все, кто связан с образованием в республике, могли высказать свое мнение, предложить тему для дискуссии». Учителя ждали от новой газеты возможности обменяться опытом с коллегами, информации о новинках методической литературы. Также они надеялись, что на страницах газеты смогут откровенно высказываться о том, что их волнует.

«Я надеюсь, что через это приложение мы сможем задавать непосредственно вопросы правительству Карелии и нашим начальникам», - сказала Елена Панкратьева, преподаватель финно-угорской школы им.Леннрота. Газета продавалась во всех киосках Союзпечати.

Жители Кукковки хорошо знали Валентину Кокоурову. Более семи лет к тому времени она продавала газеты на местном рынке. Торговля шла бойко благодаря бойкому характеры Валентины и ее стишкам, которые она сочиняла по любому поводу.

И в лютый мороз, и под дождем – в любую погоду Валентина выходила на работу. И выходила – в буквальном смысле. Ей приходилось наматывать много километров по одним и тем же маршрутам: «Я по рыночку ходила, ноги истоптала. Покупаем все газету, я уже устала! Свежий номер заберем и домой читать пойдем!»

И на Кукковском рынке уже несколько лет у Валентины конкурентов не было. Никто не сдюжил. «Он идет впереди, а я за ним и говорю: «Конкурент идет вперед, ну а я-то сзади. Покупаем все газетку у меня не глядя!» Я просматриваю газету, что-то узнаю интересное, и добавляю это в стихи», - рассказывала неунывающая продавщица. У Валентины были свои постоянные покупатели. С ними она выстроила свои доверительные отношения: «Иногда даже так бывает – даешь им сдачу десять рублей, они говорят: не надо, оставьте себе. И не берут!» Газеты – товар простенький, но достаточно тяжелый. Раньше Валентина каждый день носила в руках до девяти килограммов, потом слишком устала для этого, стала брать меньше.

Таким было 18 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.