Коммунальные аварии в районах Карелии ликвидируют годами

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию обратились жители поселка Кузема Кемского района. Уже несколько лет в подвале дома № 6 по улице Вокзальная стоит вода. Жильцы дома много раз обращались в местную администрацию, но ответ был один: «Это подземные воды, родники. Ничего сделать невозможно». В апреле этого года обитатели дома увидели, как из трубы центрального водоснабжения сильно течет вода, о чем сообщили и мэру поселения, и депутатам, и вообще всему миру, написав открытое обращение. На дворе июль, проблема до сих пор не решена.

В двухэтажном доме № 6 по улице Вокзальная 18 квартир. Только две из них пустуют, в остальных живут семьи. Неважно, надо сказать, живут: мучаются от сырости и грибка, который разъедает стены. Если подвал годами заполнен водой, то, естественно, такая беда как плесень рано или поздно образуется в квартирах.

«Возможно, в подвале когда-то и бил родник, и были подземные воды, как нас уверяли в местной администрации. Но в апреле этого года мы своими глазами увидели, как вода течет из лопнувшей трубы. Сразу написали заявку, отнесли нашему мэру. Но у нас ведь ничего быстро не делается...»,

- рассказала жительница дома Яна Курочкина.

С апреля началась проблема с напором воды в квартирах, и сейчас вода практически не течет. Люди не могут нормально пользоваться водопроводом, выходят из строя бытовые приборы: водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины. Невозможно принять ванну, сходить в душ.

«Уже несколько раз обращались в местную администрацию к главе Куземского сельского поселения Богданову В.Н., специалисту администрации Мызниковой С.Н., старосте поселка Корольчуку П.И. - все время одни отговорки: то почва мерзлая, то трудно копать, то экскаватора нет, то некому работать...»,

- говорится в открытом письме жильцов многострадального дома.

О проблеме в начале июля рассказали и местному депутату Василию Салтыкову. Он завяил, что первый раз слышит о такой беде: на сессиях совета депутатов ни разу не поднимался этот вопрос.

«Вот так работает глава Куземского сельского поселения. Проблемы местных жителей - не его проблемы»,

- констатируют жители Куземы.

После того как было опубликовано коллективное письмо жильцов дома, местная администрация поспешила заверить, что все возможные меры принимаются:

«01.07.2025 г. будет произведен осмотр сетей специализированной организацией для дальнейшего выполнения работ по замене аварийного участка водопровода. С дополнительной информацией вернемся к вам 02.07.2025 г.»

И, действительно, 3 июля ремонтная бригада прибыла к дому № 6 по улице Вокзальная. Что-то копали, что-то ремонтировали, манжеты поставили. Меньше чем через сутки течь началась снова. В минувшие выходные пришлось ставить компрессор для откачки воды.

«И смех, и грех. Несколько месяцев ждали, когда к нам приедут ремонтировать. Видимо, одну трубу починили, а другую экскаватором сломали»,

- рассказала жительница дома Яна Курочкина.

Таких «благоустроенных» домов в Куземе девять. Своей организации, обслуживающей ЖКХ, в поселке нет. Нужно писать заявки и ждать ремонтную бригаду из Кеми. Как выясняется, месяцами, а то и годами. Удивляет, конечно, позиция главы поселения. Как рассказали нам жильцы подтопленного дома, мэр Василий Богданов им заявил: «Пока не напишите во все инстанции, ничего и не сделается». То есть раньше власти боялись выносить сор из избы, опасались огласки, а теперь сами предлагают населению писать письма в вышестоящие органы. Зачем тогда нужна местная администрация, если она ничего не может?

В Куземе уже давно закрыта школа, дети учатся в Кемском интернате. Остается клуб и прекрасная природа, которой восхищаются туристы, добравшиеся до этих мест. В 2010 году решением Заксобрания Кузема была включена в перечень труднодоступных и отдаленных местностей Республики Карелия.

Кемский район пока остается районом, он не преобразован в округ, то есть местные администрации в поселках работают по-прежнему. Хочется сказать, по-прежнему плохо, но, возможно, не везде так безрадостно, как в Куземе. Кстати, и дороги в поселке очень плохие. Ливневки, откосы, дренажные системы — про это в Куземе не слышали. В нынешнее дождливое лето многоэтажные дома затапливает аж до второго этажа. Но это уже другая история. © «Петрозаводск говорит»