07 июля 2025, 18:13
Общество

В одном из районов Карелии проверят добросовестность водителей

О рейдах предупредили водителей Медвежьегорска
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash // max fleischmann

С 7 по 13 июля на территории Медвежьегорского района сотрудники ДПС проверят, как водители перевозят детей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. 

Правоохранительные органы проконтролируют использование детских кресел. Также сотрудники ДПС обратят внимание на ремни безопасности у пассажиров.

Ведомство призывает относится к безопасности пассажиров серьезно и не пренебрегать ею. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Медвежьегорск
водители
Детские кресла
«Проверка на дорогах»
Полиция