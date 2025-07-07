В одном из районов Карелии проверят добросовестность водителей

С 7 по 13 июля на территории Медвежьегорского района сотрудники ДПС проверят, как водители перевозят детей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранительные органы проконтролируют использование детских кресел. Также сотрудники ДПС обратят внимание на ремни безопасности у пассажиров.

Ведомство призывает относится к безопасности пассажиров серьезно и не пренебрегать ею. © «Петрозаводск говорит»