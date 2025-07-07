В Беломорске подросток хотел заработать, но стал уголовником

В Беломорске подросток признался в краже и продаже мопеда. Транспорт вернут владельцу, а правонарушителя ждет суд, сообщает пресс-служба МВД.

Подросток гулял по городу, когда заметил на чужом участке мопед. Позже юноша вернулся за ним и украл. После этого он продал транспорт за 7,5 тысяч.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением. Подростку может грозить до пяти лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»