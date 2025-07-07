Россиянам посоветовали разнообразить летний рацион одним фруктом

Дыня содержит много полезных веществ и витаминов, которые расслабляют нервную систему и улучшают работу кровеносной системы. Также фрукт снижает риск развития болезней глаза, сообщает "Lenta.ru".

Врачи отметили пользу дыни для работы сердца. Вещества, которые содержатся в фрукте, предотвращают образование тромбов, стенокардию и инсульт.

Также определенные сорта дыни могут помочь в профилактике болезней дыхательных путей. Например, фрукт сорта канталупа полезен при астме. © «Петрозаводск говорит»