07 июля 2025, 17:35
Россиянам посоветовали разнообразить летний рацион одним фруктом
Дыня полезна для сердца и нервной системы
Фото: freepik // KamranAydinov
Дыня содержит много полезных веществ и витаминов, которые расслабляют нервную систему и улучшают работу кровеносной системы. Также фрукт снижает риск развития болезней глаза, сообщает "Lenta.ru".
Врачи отметили пользу дыни для работы сердца. Вещества, которые содержатся в фрукте, предотвращают образование тромбов, стенокардию и инсульт.
Также определенные сорта дыни могут помочь в профилактике болезней дыхательных путей. Например, фрукт сорта канталупа полезен при астме. © «Петрозаводск говорит»