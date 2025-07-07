В Кеми девушка оплатила покупки картой и предстала за это перед судом

Девушка сидела в компании друзей и увидела банковкусю карту, которую решила украсть. Ею же правонарушительница воспользовалась, суд обвинил ее в краже денег, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Девушка оплатила покупку спиртного, сигарет и закуски в одном из магазинов Кеми. Сумма составила 3205 рублей.

Уголовное дело возбудили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. © «Петрозаводск говорит»