07 июля 2025, 16:59
Общество

Студенты ПетрГУ победили в Смоленске

Карельские спортсмены стали призерами
спортсменка ПетрГУ
Фото: спортклуб ПетрГУ

Студенты ПетрГУ получили одну золотую и две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Смоленске. Радостную новость сообщил Спортклуб ПетрГУ.

Хорошие результаты показали девушки. Одна из них завоевала золотую медаль и стала чемпионкой в прыжках в длину с результатом 6 м 3 см. Другая получила серебро за метание копья, 45,17 м. Единственный юноша занял второе место в беге на 400 метров с барьерами, его результат - 53,51 с.

Спортклуб ПетрГУ поздравляет студентов и их тренера. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
ПетрГУ
легкая атлетика
Всероссийские соревнования
призеры
карельские спортсмены