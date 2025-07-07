Студенты ПетрГУ победили в Смоленске

Студенты ПетрГУ получили одну золотую и две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Смоленске. Радостную новость сообщил Спортклуб ПетрГУ.

Хорошие результаты показали девушки. Одна из них завоевала золотую медаль и стала чемпионкой в прыжках в длину с результатом 6 м 3 см. Другая получила серебро за метание копья, 45,17 м. Единственный юноша занял второе место в беге на 400 метров с барьерами, его результат - 53,51 с.

Спортклуб ПетрГУ поздравляет студентов и их тренера. © «Петрозаводск говорит»