В Карелии незаконно отказали заведующей ФАПом в земельном участке

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в сельской местности в Карелии хотела получить земельный участок для ИЖС на безвозмездной основе. Такая мера поддержки предусмотрена для сельских медиков законом. Заявление она направила в управление земельными ресурсами в октябре 2024 года. Но чиновники отказали, сославшись на то, что должность заведующей ФАПом не входит в перечень категорий, которым положен участок земли на безвозмездной основе для ИЖС. Также в отказе указывалось, что участок частично пересекается с другим участком другого заявителя. Информация об этом появилась в соцсети.

На ошибку в трактовке законодательства чиновникам из карельского министерства имущественных и земельных отношений указали в прокуратуре. Надзорному органу в минздраве Карелии подтвердили, что должность – заведующая-фельдшер относится к категории медицинских работников «фельдшер», соответственно имеет право на участок земли. Руководителю минимущества региона внесли представление с требованием нарушения устранить, его еще рассматривают.

Заведующая сельским ФАПом сможет направить новую заявку на участок земли. © «Петрозаводск говорит»