Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и вспыхнул, пострадали двое

В Муезерском районе на трассе А-137 «Кочкома – Госграница» накануне вечером произошло огненное ДТП.

Легковой автомобиль «Хендай Солярис» опрокинулся в кювет и загорелся. Водитель и пассажир выбрались. В МЧС Карелии сообщили о двух пострадавших. Скорая доставила их в больницу Костомукши.

В госкомитете Карелии по безопасности отметили, что иномарка пронеслась через полосу встречного движения, ударилась о камень, после чего начала гореть. Пока спасатели ехали, машина сгорела полностью. От легковушки ничего не осталось. Также в месте ДТП разлилось топливо. © «Петрозаводск говорит»