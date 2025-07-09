Мошенник-игроман кинул петрозаводчанку на 250 тысяч, полиция его нашла

Петрозаводчанка хотела приобрести спортивный костюм, который продавали в тематической группе в соцсети. Она связалась с продавцом и перевела за товар 250 тысяч рублей, продавец обещал прислать покупку в течение месяца. Прошло полгода, а спортивный костюм женщина так и не получила и обратилась в полицию. При этом продавец поддерживал с ней связь все это время, объясняя задержку неким сбоем с поставками.

Правоохранители нашли обманщника в Нижегородской области и постучались к нему в двери. 36-летний продавец в свое оправдание сказал, что когда-то и правда занимался продажами, но дело не пошло и он подался в мошенники. Деньгами потерпевших гасил долги, а также тратил их на ставки.

Кроме жительницы Карелии от рук мошенника пострадали еще четыре человека из других регионов России. Общая сумма ущерба перевалила за миллион рублей. Фигуранта уголовного дела о мошенничестве поместили под подписку о невыезде. © «Петрозаводск говорит»