Устроившие массовое убийство под Петрозаводском заслушали приговор

Участникам резни в Деревянном 8 июля вынесли приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».

Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Максима Бочкарева и Игоря Софонова. Третий участник кровавых событий приговорен к 19 годам. Троица бесчинствовала под Петрозаводском летом 2023 года – убивала, насиловала, воровала, поджигала.

В двух домах, которые преступники подожгли, нашли тела шестерых человек с признаками насильственной смерти. Двух детей – свидетелей убийств - они отпустили.

Через несколько дней после кровавых событий был найден труп еще одной женщины, числившейся пропавшей. Последний раз ее видели в компании убийц. © «Петрозаводск говорит»