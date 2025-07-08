08 июля 2025, 16:53
Устроившие массовое убийство под Петрозаводском заслушали приговор
Двух участников резни приговорили к пожизненному сроку, третьего - к 19 годам колонии
фото: freepik
Участникам резни в Деревянном 8 июля вынесли приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».
Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Максима Бочкарева и Игоря Софонова. Третий участник кровавых событий приговорен к 19 годам. Троица бесчинствовала под Петрозаводском летом 2023 года – убивала, насиловала, воровала, поджигала.
В двух домах, которые преступники подожгли, нашли тела шестерых человек с признаками насильственной смерти. Двух детей – свидетелей убийств - они отпустили.
Через несколько дней после кровавых событий был найден труп еще одной женщины, числившейся пропавшей. Последний раз ее видели в компании убийц. © «Петрозаводск говорит»