08 июля 2025, 16:53
Происшествия

Устроившие массовое убийство под Петрозаводском заслушали приговор

Двух участников резни приговорили к пожизненному сроку, третьего - к 19 годам колонии
тюрьма
фото: freepik

Участникам резни в Деревянном 8 июля вынесли приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале «Долго будет Карелия сниться».

Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Максима Бочкарева и Игоря Софонова. Третий участник кровавых событий приговорен к 19 годам. Троица бесчинствовала под Петрозаводском летом 2023 года – убивала, насиловала, воровала, поджигала.

В двух домах, которые преступники подожгли, нашли тела шестерых человек с признаками насильственной смерти. Двух детей – свидетелей убийств - они отпустили.

Через несколько дней после кровавых событий был найден труп еще одной женщины, числившейся пропавшей. Последний раз ее видели в компании убийц. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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