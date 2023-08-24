Верховный суд оставил участников массовой резни в Деревянном в СИЗО

Участники дела о массовом убийстве в Деревянном останутся под арестом. Такое решение принял сегодня Верховный суд Карелии, рассматривая апелляционную жалобу. Обвиняемые просили суд отпустить их из СИЗО под домашний арест.

В телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Карелии сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября в отношении Игоря Софонова и Максима Бочкорева оставлена без изменений. Их обвиняют в убийстве шести человек.

Защитник Софонова говорил, что мужчина является участником СВО и нуждается в медицинской помощи, передает «МК в Карелии». Сам Софонов участвовал в заседании по видеосвязи. Мужчина говорил, что в его теле остались осколки, у него проблемы с рукой. Сторона обвинения посчитала, что отпускать мужчину из СИЗО нельзя, так как он может оказать давление на свидетелей.

Двух жителей Карелии обвиняют в гибели шести человек в Деревянном и поджоге двух домов. // фото «Петрозаводск говорит»