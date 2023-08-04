Пропавшую в Деревянном женщину нашли убитой

Пропавшая жительница села Деревянное найдена мертвой. Женщина была убита, сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, труп 44-летней местной жительницы был обнаружен сегодня, 4 августа. На теле имелись следы насильственной смерти. По предварительным данным, смерть женщины наступила от удара тупым предметом по голове. На месте обнаружения тела работают следователи.

Пропавшая в последний раз выходила на связь 20 июля. О ее розыске было объявлено через шесть дней. По информации источника, в последний раз женщину видели в компании мужчины, арестованного по обвинению в убийстве шести человек 1 августа. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson