Агрессивного мужчину задержали на улице в Костомукше

Ночью в четверг сотрудники Росгвардии на маршруте патрулирования обнаружили нетрезвого дебошира. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина вел себя агрессивно. Он бил по багажнику припаркованного автомобиля, нанося ему ущерб. Также он проявлял агрессию по отношению к окружающим.

Нарушителем оказался 27-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch