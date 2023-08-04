Молодой житель Петрозаводска нашел кошелек и стал преступником

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Мужчина рассказал, что потерял кошелек с деньгами и банковской картой. Это выяснилось, когда на телефон пришло сообщение о списании средств, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанин обронил кошелек на заправке. Другой водитель обнаружил аксессуар и не удержался перед соблазном. Наличными он заплатил за топливо, а картой расплатился в магазине. Общий ущерб составил 3000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. // Фото «Петрозаводск говорит»