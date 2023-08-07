Незадолго до резни в Карелии один из участников лежал в психбольнице

Незадолго до массового убийства шести человек в Деревянном один из участников проходил лечение в Матросах. Об этом факте биографии сообщает «МК в Карелии».

По данным издания, речь идет о 37-летнем Максиме Бочкареве. В психиатрическую лечебницу его отправили 15 июля после того, как он заявился в алкомаркет с топором, а затем в магазин, где снес с полок товары. Задержавшим мужчину полицейским он стал жаловаться на некие видения, на его руках заметили порезы. Так он оказался в Матросах, откуда вышел через неделю.

Между тем в самом Следкоме, куда мы обратились с просьбой прокомментировать появившуюся информацию об одном из обвиняемых в массовом убийстве, ничего сказать не смогли.

«Не знаю, откуда у них (прм.ред. МК) такие сведения. Расследование еще идет», сказала старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Инна Таратунина.

Напомним, страшные убийства произошли под Петрозаводском в ночь на 1 августа. Трупы шести человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в сгоревших домах. В угловном деле фигурируют двое мужчин, их заключили под стражу до 30 сентября. // фото скриншот видео СК по РК