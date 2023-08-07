07 августа 2023, 11:06
Происшествия

Пропавшего Владислава Турклиева разыскивают в Петрозаводске

Мужчина пропал еще в мае, с поисками могут помочь горожане

В Петрозаводске разыскивают пропавшего молодого мужчину. Владислав Александрович Турклиев, 1996 года рождения, пропал в мае.

На вид ему 30 лет, рост 180 см, волосы русые короткие, на шее есть татуировка – фотографию предоставили в региональном МВД.

Бдительных петрозаводчан, которые видели разыскиваемого, просят звонить по телефонам: 8911-402-4926, 8911-415-2587.   

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