Пропавшего Владислава Турклиева разыскивают в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают пропавшего молодого мужчину. Владислав Александрович Турклиев, 1996 года рождения, пропал в мае.

На вид ему 30 лет, рост 180 см, волосы русые короткие, на шее есть татуировка – фотографию предоставили в региональном МВД.

Бдительных петрозаводчан, которые видели разыскиваемого, просят звонить по телефонам: 8911-402-4926, 8911-415-2587.