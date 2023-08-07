Карельские дети массово заболели после отдыха на юге

Дети массово заболели после отдыха на Черном море. 6 августа детей на вокзале в Петрозаводске встречали бригады медиков. У них взяли мазки на грипп и коронавирусную инфекцию.

В трех вагонах поезда, где ехали 130 человек, были выявлены дети с признаками острого респираторного заболевания, у троих – фебрильная температура (38-39), сообщили в Минздраве Карелии.

В Лодейном Поле педиатр и медицинская сестра Олонецкой ЦРБ осмотрела детей из Олонецкого района. Им сделали экспресс-тесты на грипп и коронавирус, результаты оказались отрицательными. Двоих несовершеннолетних с клиническими проявлениями ОРВИ госпитализировали в стационар.

Всего медики осмотрели 130 человек, было выявлено 25 детей с симптомами ОРВИ, двоих – госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение.