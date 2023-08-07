19-летний мужчина взорвал страйкбольную гранату в Петербурге

По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", 19-летний мужчина обработал гранату перцовым газом. Согласно источнику, злоумышленник пронес ее с собой на фестиваль, чтобы мстить субкультурщикам, с которыми у него был личный конфликт.

Мужчина напал на группу подростков-поклонников субкультуры фурри. Субкультура фурри связана с искусством и культурой, которые описывают антропоморфных животных - существ, обладающих чертами как человека, так и животного. Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, в Удельном парке в Санкт-Петербурге, где проводился пикник фурри-сообщества.

По данным издания, преступник сумел извлечь чеку, но был задержан подростками. Затем они передали его в полицию. Граната, которая взорвалась, нанесла ему травму - повреждение пальца.