Пьяный ревнивец покалечил собутыльника и возлюбленную

Мужчина и женщина пострадали на севере Карелии от рук одного и того же человека. У них диагностировали травмы лица. Подробности раскрыли в полиции.

В Калевальском районе в начале июня 41-летний мужчина пригласил приятеля в дом, они выпивали, но в какой-то момент хозяин приревновал к сожительнице. Превращение из радушного хозяина в агрессивного мужчину произошло мгновенно. Он, по информации полиции, ударил гостя кулаком в нос, а затем ногой в челюсть. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали.

Через несколько дней досталось сожительнице. Возлюбленные поругались прямо у подъезда дома, конфликт возник снова из-за ревности мужчины. Он ударил сожительницу по лицу, телу, она потеряла сознание. Все это видела соседка, которая попыталась призвать обидчика к совести. Пострадавшую женщину госпитализировали, медики зафиксировали у нее перелом челюсти и ребра. Фигурант уголовных дел об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью вину признал и раскаялся. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson