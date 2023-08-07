На дорогах Карелии стало гибнуть больше пешеходов

О росте аварий с участием пешеходов, увеличении количества пострадавших и погибших рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

С начала года в 55 авариях двое погибли, 54 человека получили травмы. В дорожной полиции вспомнили ДТП, случившееся в конце июля в Пряжинском районе. Пешеход шел вдоль проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов, был сбит и погиб.

Инспекторы призывают всех строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными. Водителей призывают заранее снижать скорость при подъезде к «зебре». Пешеходов просят носить световозвращатели в темное время. // фото «Петрозаводск говорит»