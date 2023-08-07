Ребенок вспыхнул в автосервисе в Петербурге

Ребенок получил ожоги в Петербурге. Его госпитализировали в больницу вечером 6 августа, у пострадавшего ожоги 60% поверхности тела, передает «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований». Обстоятельствами произошедшего заинтересовались следователи.

Отец с сыном приехали в автосервис. Пока взрослые обсуждали ремонт автомобиля, восьмилетний мальчик, по одним данным, зажег палку, по другим, где-то взял горящую палку и стал с ней играть. В какой-то момент на ребенке загорелась одежда.

Пострадавший находится в реанимации. За его жизнь борются врачи. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev