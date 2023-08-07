Еще один источник зловония возник в Петрозаводске

Зловонные ручьи и пруды появились на Кукковке в столице Карелии.

Неприятный запах ударяет в нос еще на подходе к пешеходному переходу в районе улиц Ровио–Лыжная, а по проезжей части сочится вонючий поток.

Коричневатая вода с неприятным запахом канализации весело выливается из торчащего на будущем тротуаре канализационного люка.

Пешеходам приходится лавировать среди луж и грязи.

А рядом со светофором со стороны старой Кукковки уже образовался настоящий пруд, впрочем, жидкость нашла проход.

Как отмечают пользователи паблика «Подслушано в Птз», нечистоты текут уже пятый день. Впрочем, этот срок – ничто по сравнению с другим вонючим потоком на старой Кукковке. Как нам рассказывали читатели, канализационные реки на Мончегорской растекаются уже девять лет, проблему никак не могут решить – владельца пяти злосчастных колодцев не могут обязать провести аварийно-восстановительные работы. // фото «Петрозаводск говорит»