Петрозаводчане страдают от смрада и перепрыгивают «тухлые лужи»

Жители старой Кукковки в столице Карелии продолжают страдать от смрада, доносящегося из колодцев. Бонусом к вони является вода, которая вытекает наружу из колодцев, находящихся в частных руках. По словам петрозаводчан, проблема не решается годами.

В марте «Петрозаводск говорит» рассказывал о бедах местных жителей, которые начали сравнивать родной город со средневековым Парижем. Вонючая вода текла по Мончегорской, попадала во дворы, загрязняя почву. Петрозаводчане опасались, что ситуация с канализационными стоками может дойти до чумы и холеры. Тогда в мэрии отчитывались, что отправляли собственнику сетей уведомления с требованием провести аварийно-восстановительные работы, но реакции не было. Также чиновники заверяли, что по их инициативе проверку проводит прокуратура.

С того момента прошло уже пять месяцев, а стоки как текли, так и текут, запах никуда не испарился. Местные утверждают, что прокуратура обязала собственника коммуникаций привести свои сети в порядок, но владелец палец о палец не ударил.

«Роспотребнадзор, Минприроды, по всей видимости, не выходят из своих кабинетов, ну а бедные жители старой Кукковки продолжают тонуть в гов.е…»

– возмущаются петрозаводчане.

Ежедневно по этой главной улице ходят люди, перепрыгивают «тухлые лужи». Горожане справедливо задаются вопросом – для чего нужно столько различных ведомств, которые за девять лет так и не смогли обязать собственника выполнять свои обязанности по содержанию сети из пяти колодцев. // фото читателей «Петрозаводск говорит»