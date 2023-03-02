«Недалеко до чумы и холеры». Вонючая река течет на Старой Кукковке

Вонючие воды заливают улицу на Старой Кукковке в Петрозаводске. Местные жители сравнивают Петрозаводск 21 века с Парижем 14 столетия, а все из-за воды с душком, которая растекается по Мончегорской.

Как пишут пользователи паблика «Подслушано в Птз», вонючая жидкость течет уже 9 лет из частной канализации. Обращения в различные компетентные органы, по их словам, не дали результата.

«Ежедневно по этим отходам ходят несколько тысяч человек, кто-то падает, пачкаясь в этих отходах. Машины проезжая, ломают бампера. Эти канализационные стоки затекают во дворы, портят заборы и фундаменты частных домов, в которых проживают люди пенсионного возраста. Людям ежедневно приходится лопатами откидывать это говно, защищая свое имущество. Мало того, что запах стоит на столько ужасный, что невозможно на улице находиться, да-к ведь идет загрязнение почвы и окружающей среды»,

- возмущаются петрозаводчане. Они опасаются, что ситуация может дойти до чумы и холеры.

В администрации Петрозаводска сообщили, что сети входят в границу ответственности третьего лица. Мэрия, как пишут чиновники, неоднократно направляла уведомления собственнику коммуникаций о необходимости провести аварийно-восстановительные работы, но реакции не было.

«По инициативе администрации прокуратура города Петрозаводска проводит проверку в отношении собственника канализационной сети по Мончегорской улице», - ответили в мэрии. // фото паблик «Подслушано в Птз»