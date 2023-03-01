Неизвестный мужчина на остановке в Петрозаводске избил ребенка

Вечером 28 февраля от рук неизвестного мужчины пострадал 13-летний петрозаводчанин. Об инциденте рассказала мама мальчика Анастасия Карташёва, она ищет свидетелей и хочет наказать агрессора.

Это случилось примерно в 20:40 на остановке «Улица Ватутина». Ребенок ждал транспорт, хотел уехать домой после занятий в ДТЦ. Внезапно какому-то мужчине не понравилось, как сидит мальчик.

Он подошел, ударил в лицо лбом, затем кулаком, потом и вовсе вытащил с остановки. Подростку пришлось снова пойти в ДТЦ и там ждать, пока за ним приедет отец.

- К приезду мужа никого уже на остановке не было. Полиция была вызвана, заявление написано. Сын в порядке, но оставлять это так не могу и не хочу,

- написала мама мальчика.

Она попросила откликнуться возможных свидетелей происшествия. Возможно, инцидент попал на видеорегистраторы проезжающих мимо автомобилистов. // фото: pixabay.com