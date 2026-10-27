Водители с инвалидностью могут вернуть половину стоимости ОСАГО

В текущем году такой мерой поддержки в Карелии воспользовались 120 водителей.

Фото: Минтранс РК

Отделение Социального фонда России по Карелии компенсирует людям с инвалидностью 50% расходов на полис ОСАГО, если в их индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) есть показания для приобретения транспортного средства.

С начала 2026 года такой мерой поддержки воспользовались 120 водителей из Карелии.

Получить возмещение расходов на ОСАГО можно один раз в год на одно транспортное средство. В полис ОСАГО, помимо самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя, может быть вписано не более двух водителей. Обратиться за компенсацией нужно после оформления полиса ОСАГО.

При оформлении страховки рекомендуют указывать СНИЛС – в этом случае выплату назначат на основании данных из государственных информационных систем в беззаявительном порядке.

Если СНИЛС не был указан при покупке ОСАГО, подать заявление на компенсацию можно самостоятельно на портале «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

Компенсация перечисляется в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

Получить консультацию можно по телефону контакт-центра – 8-800-100-0001 (звонок бесплатный).