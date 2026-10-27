Россиянам необходимо уплатить два налога до 1 декабря

Адвокат напомнила о необходимости уплаты земельного налога и налога на имущество

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Россиянам необходимо до 1 декабря уплатить земельный налог и налог на имущество. Об этом напомнила адвокат Ирина Фаст, ее слова приводит РИА Новости.

Как уточнила эксперт, налог на имущество физлиц выплачивают собственники квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест, а земельный налог - владельцы участков: дачных, садовых и под ИЖС. Адвокат посоветовала перепроверить в налоговом уведомлении, учтены ли льготы, если они есть. Также стоит проверить метраж объектов.

Фаст отметила, что налоги нужно полностью уплатить до 1 декабря, чтобы избежать пеней.

Ранее сообщалось о том, что отделение налоговой службы прекратит работы в одном из городов Карелии с 1 декабря в связи с оптимизацией.