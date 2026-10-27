Интернет и телефонная связь «тормозят» в Карелии

Жители Суоярви массово жалуются на качество связи

Фото: ИИ Алиса

Жители Суоярви столкнулись с серьезными проблемами в работе мобильной связи и интернета. По всей видимости, «под раздачу» попали сразу несколько крупных операторов, что вызвало волну недовольства среди населения.

В популярной группе «Подслушано Суоярви» в социальной сети пользователи массово жалуются на нестабильное качество связи и практически полное отсутствие возможности пользоваться интернетом.

«Связь МегаФона – ужас ужасный. Интернетом пользоваться нельзя. А как у вас, может, у других операторов связь получше?»

– с надеждой спрашивает один из подписчиков, пытаясь выяснить, есть ли хоть какой-то выход из сложившейся ситуации.

К сожалению, надежды на более качественные услуги у других операторов не оправдались. Пользователи сети подтвердили, что проблемы наблюдаются и у МТС, Ростелекома и Ситилинка.

Стабильная связь и доступ в интернет зачастую необходимость для работы, учебы и повседневной жизни. Люди надеются, что операторы связи обратят внимание на массовые жалобы и примут меры к улучшению качества предоставляемых услуг.

Ранее мы писали о том, что провайдер назвал причину масштабного сбоя в Интернете в Карелии. 24 октября пользователи «Сампо.ру» не могли попасть в глобальную сеть. С неполадками столкнулись в Петрозаводске и в других районах Карелии.