02 августа 2023, 18:24
Обвиняемым в резне в Деревянном избрали меру пресечения
Двух мужчин, которых задержали после массового убийства под Петрозаводском, арестовали до конца сентября
Сегодня Прионежский суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которых задержали после массового убийства в Деревянном.
38-летнего Игоря Софонова и 37-летнего Максима Бочкарева оставили под стражей до 30 сентября.
Следком опубликовал видео из суда.
Ранее судимых мужчин задержали после гибели шестерых человек в Деревянном – их тела с ножевыми ранениями были найдены в ходе тушения пожаров. // фото: скриншот видео СК