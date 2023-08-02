02 августа 2023, 18:24
Происшествия

Обвиняемым в резне в Деревянном избрали меру пресечения

Двух мужчин, которых задержали после массового убийства под Петрозаводском, арестовали до конца сентября

Сегодня Прионежский суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которых задержали после массового убийства в Деревянном.

38-летнего Игоря Софонова и 37-летнего Максима Бочкарева оставили под стражей до 30 сентября.

Следком опубликовал видео из суда.

Ранее судимых мужчин задержали после гибели шестерых человек в Деревянном – их тела с ножевыми ранениями были найдены в ходе тушения пожаров. // фото: скриншот видео СК

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