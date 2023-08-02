Житель Карелии заплатит за словесное унижение соседа

49-летний петрозаводчанин должен будет выплатить компенсацию морального вреда пенсионеру, которого оскорбили произнесенные слова.

Между двумя мужчина возник конфликт по поводу разведения костра на садовом участке. Горожанин в присутствии посторонних выругался нецензурно, унизив 66-летнего жителя Бесовца. Пенсионер заявил на оскорбившего его соседа в полицию. Состоялся суд, петрозаводчанина признали виновным в административном нарушении. Ему назначили штраф в три тысячи рублей, но так как мужчина не загладил причиненный моральный вред, прокурор обратился в суд.

Виновный должен будет выплатить пенсионеру компенсацию в размере 20 тысяч рублей. // фото unsplash.com/Tingey Injury Law