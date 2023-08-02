Движение транспорта затруднено в центре Петрозаводска из-за аварии

На теплосетях в центре столицы Карелии произошла авария, ее устраняют. Авария на тепломагистрали произошла в районе дома №2 на улице Шотмана, сообщили в городской администрации. В результате оказалось затруднено движение транспорта от площади Гагарина до нижнего чапаевского кольца.

Аварийные работы продлятся до конца недели. Нарушенное благоустройство обещают восстановить. Водителей призывают быть внимательными.