02 августа 2023, 16:36
Происшествия

Движение транспорта затруднено в центре Петрозаводска из-за аварии

Специалисты до конца недели будут работать над устранением последствий аварии на тепломагистрали

На теплосетях в центре столицы Карелии произошла авария, ее устраняют. Авария на тепломагистрали произошла в районе дома №2 на улице Шотмана, сообщили в городской администрации. В результате оказалось затруднено движение транспорта от площади Гагарина до нижнего чапаевского кольца.

Аварийные работы продлятся до конца недели. Нарушенное благоустройство обещают восстановить. Водителей призывают быть внимательными.

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новости петрозаводска
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