02 августа 2023, 16:36
Движение транспорта затруднено в центре Петрозаводска из-за аварии
Специалисты до конца недели будут работать над устранением последствий аварии на тепломагистрали
На теплосетях в центре столицы Карелии произошла авария, ее устраняют. Авария на тепломагистрали произошла в районе дома №2 на улице Шотмана, сообщили в городской администрации. В результате оказалось затруднено движение транспорта от площади Гагарина до нижнего чапаевского кольца.
Аварийные работы продлятся до конца недели. Нарушенное благоустройство обещают восстановить. Водителей призывают быть внимательными.