Карельские СМИ поспешили с обвинением Леонида Белуги

В региональном СК отреагировали на публикации в местных СМИ о предъявлении обвинения бизнесмену Леониду Белуге в даче взятки Геннадию Боднарчуку. О том, что предпринимателю предъявлено обвинение, написало «МК» со ссылкой на следователя по особо важным делам.

«Информации о предъявлении обвинения нет, материалы не направлялись в прокуратуру», - сообщили ИА «Республика» в карельском Следкоме. Там попросили ждать официальную информацию по делу.

Ранее бывший председатель городского совета Геннадий Боднарчук был приговорен к 14 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов за взятки, превышение и злоупотребление должностными полномочиями. В ходе следствия был задержан и допрошен и Белуга. // фото пресс-служба СК по РФ