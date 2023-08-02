Карельский бизнесмен Белуга стал обвиняемым в предоставлении взятки

На основании уникальных данных, предоставленных следователем по особо важным делам Следственного комитета Карелии Александром Брюхановым, Леонид Белуга отказывается признать свою вину в этом уголовном деле, по информации издания "МК-Карелия".

По информации издания, бизнесмен предоставил вторую взятку в размере 8,676,550 рублей Геннадию Боднарчуку в качестве оплаты за помощь в решении вопросов, связанных с его бизнесом, в администрации Петрозаводска.

Из данных следствия следует, что деньги за взятку не были переданы напрямую, а в виде предоставленной скидки при приобретении трех квартир, которая была признана взяткой.

Белуга отрицает предоставление значительной скидки и заявляет, что часть денежных средств была передана Боднарчуку наличными, а другая часть была перечислена на счет строительной компании. Однако правоохранительные органы не согласны с этой версией и не считают ее достоверной.