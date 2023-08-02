Новые подтопления у школы №55 планируют пресечь

Специалисты мэрии Петрозаводска сегодня провели осмотр Новодревлянского сквера, где после сильных дождей произошло залитие территории со стороны школы №55.

По итогам работы комиссии принято решение установить дополнительную дренажную трубу в сквере, которая позволит выводить воду в канаву, расположенную неподалеку. Это позволит избежать новых подтоплений.

Работы на объекте планируется завершить к середине августа. // Фото «Петрозаводск говорит»