02 августа 2023, 10:28
Общество

Новые подтопления у школы №55 планируют пресечь

Дополнительную дренажную трубу уложат в Новодревлянском сквере в Петрозаводске

Специалисты мэрии Петрозаводска сегодня провели осмотр Новодревлянского сквера, где после сильных дождей произошло залитие территории со стороны школы №55.

По итогам работы комиссии принято решение установить дополнительную дренажную трубу в сквере, которая позволит выводить воду в канаву, расположенную неподалеку. Это позволит избежать новых подтоплений.

Работы на объекте планируется завершить к середине августа. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Новодревлянский сквер
труба
подтопление
школа №55
новости петрозаводска