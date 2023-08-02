Массовое убийство в карельском селе можно было предотвратить?

Текст: Елена Малишевская

Жители карельского села Деревянное уверены в том, что убийство шести человек, которое произошло в ночь на 1 августа, можно было предотвратить. Процветающие в селе пьянство и наркомания, круглосуточные точки по продаже спирта, притоны и «бичевники», на которые не обращали внимания правоохранительные органы, – вот настоящие причины страшного преступления.

Напомним, что утром 1 августа стали поступать тревожные сообщения: в селе Деревянное на месте двух пожаров найдено множество жертв. Позже Следственный комитет Карелии подтвердил: в одном сгоревшем доме найдены четыре трупа, в другом – два. Все погибшие люди имели признаки насильственной смерти. Вероятно, преступники подожгли дома, заметая следы. В кратчайшие сроки были задержаны 37-летний и 38-летний подозреваемые в совершении тяжкого преступления. МВД России продемонстрировало видео с их допросом. Возможным мотивом массового убийства названы личные неприязненные отношения между людьми.

В Деревянном каждый вам покажет так называемый «дом Филимонова». Там, по словам местных жителей, настоящий притон – ежедневно собираются мужики, пьют, употребляют наркотические средства.

«Наркоманов в селе за последние три года развелось много! И полиция прекрасно об этом знала. Но никаких мер не предпринимала. Надо было довести до того, чтобы убили людей!»,

– сокрушаются жители Деревянного.

Женщины рассказывают, что днем опасались отправлять детей в магазин – там всегда стоят маргиналы с протянутой рукой, попрошайничают. А вечером страшно было выходить на улицу и взрослым.

«Ведь у одного из постоянных посетителей «дома Филимонова» недавно бесследно пропала сожительница! И никто ее не ищет. Мы все думаем, что он ее убил и закопал. Он сначала сидел, потом пошел на СВО в составе ЧВК «Вагнер», вернулся в село с двумя миллионами, гуляли, пили, две недели им хватило, чтобы пропить эти деньги. Вот, миллионы кончились, ходили, промышляли»,

– рассказывает местная жительница.

Из шестерых убитых, по словам жителей Деревянного, один – пенсионер, двое инвалидов, зачем их было убивать, если только не в наркотическом бреду. Всем шестерым нанесены многочисленные ножевые ранения.

«В Деревянном в любое время дня и ночи можно купить спирт. Несколько «точек» таких в селе. Но столько наркоманов, сколько сейчас, у нас не было никогда! Даже одно время вагончик на улице стоял, там употребляли»,

– рассказывает житель села.

Следствие, конечно, разберется в мотивах этого преступления, суд вынесет справедливое наказание. Но то, что в этом карельском селе (как и во многих населенных пунктах республики) не все ладно, и сложилась благодатная почва для криминала, – это очевидно.

Печально, что в Прионежском районе с правоохранителями беда. Так, один участковый на восемь селений: с. Деревянное, д. Ужесельга, д. Педасельга, п. Уя, ст. Орзега, м. Хутор, м. Ерошкина Сельга, Урочище Лососинное. // Фото: Следственный комитет Карелии.