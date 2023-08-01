Шесть трупов обнаружены под Петрозаводском

Страшные новости поступают из села Деревянное Прионежского района, рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, в населенном пункте произошло возгорание частного дома. На месте происшествия нашли четыре трупа - трое погибших мужчин и одна женщина.

Отмечается, что имеются признаки сокрытия преступления. Следственные органы устанавливают причины произошедшего.

Это не единственный сегодняшний пожар в Деревянном. В результате возгорания в другом доме погибли два человека. Трупы еще не осматривались специалистами. // Фото: freepik.com / Ilovehz