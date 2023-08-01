Людей массово эвакуировали в Петрозаводске из-за пожара в пятиэтажке

В понедельник в 22:05 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Советской произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что на втором этаже бывшего общежития горят две кухни. Помещения и коридоры быстро заполняются едким дымом.

Пожарны не мешкая приступили к массовой эвакуации жильцов. В результате проведения спасательных работ за короткое время из опасной зоны задымления специалисты эвакуировали 20 человек, среди них четверо детей. После того как была устранена опасность для жизни людей, пожарные быстро справились с огнем.

В результате ЧП в одной комнате кухня была повреждена на площади один квадратный метр, в другой комнате на кухне выгорела стена на площади пять квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки. Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla