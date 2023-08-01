Ребенок на велосипеде влетел в автомобиль в Петрозаводске

Житель Петрозаводска разыскивает подростка, который въехал на велосипеде в его автомобиль и скрылся. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru, ролик публикует группа «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как велосипедист действительно врезается в автомобиль «Тойота Камри». После этого ребенок встает и через несколько секунд продолжает свой путь.

Инцидент произошел в 13:07 30 июля на улице Белинского. Владелец пострадавшего транспортного средства написал заявление в полицию. Он обещает вознаграждение всем, кто поможет отыскать виновника ДТП. // Фото: скриншот видео камеры наблюдения компании Sampo.ru