01 августа 2023, 07:34
Мертвого молодого мужчину нашли в квартире в Петрозаводске
Пожарные вскрывали дверь квартиры в доме на улице Парфенова
В понедельник в 20 часов 19 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
В жилом доме на улице Парфенова молодой мужчина не выходил на связь и не открывал двери квартиры. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли входную дверь.
Худшие опасения подтвердились. Мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»