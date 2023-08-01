Мертвого молодого мужчину нашли в квартире в Петрозаводске

В понедельник в 20 часов 19 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от сотрудников полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В жилом доме на улице Парфенова молодой мужчина не выходил на связь и не открывал двери квартиры. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли входную дверь.

Худшие опасения подтвердились. Мужчина был мертв. Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»