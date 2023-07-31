31 июля 2023, 19:48
Спасатели вернули семью на материк
Прогулка по Онежскому озеру оказалась испорчена
Семья каталась на лодке по Онежскому озеру, как вдруг плавсредство стало протекать, а мотор вышел из строя.
Лодку стало нести ветров в открытое озеро. Люди успели сообщить о проблемах спасателям. Им удалось причалить к одному из островов в заливе Пиньгуба. На берегу они ждали спасателей.
Карельские спасатели забрали «робинзонов» с острова и доставили на берег. Помощь врачей людям не потребовалась. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»