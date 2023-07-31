Спасатели вернули семью на материк

Семья каталась на лодке по Онежскому озеру, как вдруг плавсредство стало протекать, а мотор вышел из строя.

Лодку стало нести ветров в открытое озеро. Люди успели сообщить о проблемах спасателям. Им удалось причалить к одному из островов в заливе Пиньгуба. На берегу они ждали спасателей.

Карельские спасатели забрали «робинзонов» с острова и доставили на берег. Помощь врачей людям не потребовалась. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»