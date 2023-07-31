Продукты и алкоголь пытались украсть в карельских магазинах

Из сетевого магазина на Октябрьском проспекте в Петрозаводске 37-летний посетитель пытался украсть продукты. Он взял с полки продукты и средства личной гигиены и попытался покинуть магазин, не заплатив.

Аналогичный случай произошел в магазине Сортавалы. 30-летний мужчина пронес через кассу продукты и не оплатил. В магазинах Сегежи, Кондопоги и Петрозаводска посетители пытались украсть спиртное.

Всех нарушителей задержали росгвардейцы и доставили в полицию.